'Dinamo je samozavesten, a ko je Tivoli poln ...'

Slovenski odbojkarski reprezentant Sašo Štalekar si v letošnji sezoni kruh služi v Romuniji, je član Arcade iz Galatija. V soboto se je tudi sam prepričal v kakovost Dinama iz Bukarešte. Kluba, ki v Ljubljano prihaja po napredovanje v 3. predkrog Lige prvakov.

Zadnji slovenski odbojkar, ki se je lahko prepričal v kakovost Dinama iz Bukarešte, tekmeca ACH Volleyja v 2. krogu kvalifikacij Lige prvakov, ne prihaja iz vrst 21-kratnih slovenskih državnih prvakov. To je slovenski reprezentančni srednji bloker Sašo Štalekar, v letošnji sezoni član Arcade Galati. 214 centimetrov visoki 29-letnik se je v močno romunsko prvenstvo preselil pred začetkom letošnje sezone in vsaj zaenkrat uživa. No, želel bi si le boljšega vstopa v sezono. Ob treh porazih imajo eno zmago. Na prvi tekmi sezone so morali priznati premoč Zalauu, klubu, ki je s 3:1 v nizih premagal tudi Dinamo iz Bukarešte, zdaj so bili s 3:0 od njih boljši še igralci zasedbe, ki bo v četrtek gostovala v ljubljanskem Tivoliju. "Selitev v Romunijo se je izkazala za dobro. Govorimo o kakovostni ligi, v kateri za prvega favorita za državni naslov velja Dinamo. Če se dotaknem kluba, katerega dres nosim, je vse tako, kot sem si lahko le želel. Tudi sistem trenerja Sergia Stancuja je primerljiv s tistim selektorja Fabia Solija, s katerim smo se spoznavali letošnje poletje. Nisem presenečen, saj govorimo o trenerju, ki je kot igralec igral na škornju," je za 24ur.com povedal Štalekar.

Bogdan Tanase od svojih izbrancev zahteva popolno tveganje, kar je v romunskem prvenstvu zadnji občutil tudi slovenski reprezentant Sašo Štalekar. FOTO: Profimedia icon-expand

A tisto je zgodovina, danes je selektor romunske izbrane vrste, ki je na zadnjem evropskem prvenstvu zaigrala v četrtfinalu, na svetovnem prvenstvu pa tik pred začetkom ostala brez prvega korektorja, a vseeno namučila tekmece. Reprezentančni impulz, ki je povečal zanimanje sponzorjev za vlaganje v romunsko klubsko odbojko, sprožil zanimanje za ta šport med ljudmi. "V Galatiju smo mi najpomembnejša športna panoga," dodaja koroški odbojkar, ki je z zanimanjem spremljal dvoboj Dinama Bukarešte in ACH Volleyja. Ne le zato, ker ga je zanimalo, kaj bo uspelo njegovim nekdanjim soigralcem, ampak tudi zato, ker so skupaj z novimi soigralci nekaj dni zatem gostili zasedbo Bogdana Tanaseja. In izgubili s 3:0 v nizih.

Dinamo – tveganje, ki se (zaenkrat) obrestuje

Štalekar se je s soigralci, med katerimi so ob romunskih igralcih, še finski in estonski odbojkarji, z Dinamom udaril v soboto. Uro in 20 minut so gostje potrebovali za zmago, uvodni niz se je končal s 25:18, drugi s 25:23 in tretji s 25:20. "Tekmec je res samozavestno stopil na teren, kot da jim je prav vseeno, kdo stoji na drugi strani mreže. So kompaktna ekipa, brez šibkih točk, na svojih igralnih položajih dominirajo in predvsem ogromno tvegajo. Imajo izjemno dober sprejem, kar zadeva začetni udarec pa ste lahko veliko videli že na tekmi z ACH Volleyjem. Tvegajo vse in so zato nagrajeni," je nadaljeval Štalekar. V Galatiju so naredili 18 napak na začetnem udarcu, a dosegli 10 asov. Sistem, ki ga spodbuja njihov trener in popolno tveganje je nekaj, kar jim zaenkrat prinaša rezultat. Pozitivnega izplena si želijo tudi v slovenski prestolnici, kjer je jasno, da bodo iskali pot, s katero bi oplemenitili rezultat s prve tekme.

Ne bojijo se glasnega vzdušja

Dinamo igra kot v transu. Najverjetneje so jim delno do tega pomagali oranžni zmaji, saj so si romunski predstavniki v boju za evropsko elito, po skalpu slovenske reprezentance v malem, izdatno okrepili samozavest. In takšni pripotovali v Galati, kjer glasni navijači niso pretirano vplivali na njihovo osredotočenost na zastavljeni cilj. "Imamo 4 oz. 5 glasnih bobnarjev. Dobro, glasno vzdušje v dvorani, ki tokrat ni bila povsem polna. Je pa bilo dobro vzdušje. Ampak ni se jih pretirano dotaknilo. Res so odigrali dobro in verjamem, da so po generalki za najpomembnejšo tekmo sezone zaenkrat, ustrezno motivirani," je dodal dolgoletni slovenski reprezentant, ki bo z zanimanjem spremljal četrtkov obračun. Klub izjemni formi Dinama pa prednost vseeno daje Ljubljančanom.

Tonček Štern je rojen za najpomembnejše tekme. FOTO: CEV icon-expand

Poln Tivoli bi lahko (vseeno) bil dodaten igralec ACH