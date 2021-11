Do naziva MVP tokrat Tonček Štern

V italijanskem prvenstvu je Gas Sales Bluenergy Piacenza vknjižila novo zmago, tokrat je bila s 3:0 boljša od Top Volley Cisterne. Slovenski reprezentančni korektor Tonček Štern je v igro vstopil v drugem nizu in do konca obračuna nanizal 16 točk, 14 z napadom, v katerem je bil 50-odstotno uspešen, dve pa s servisom. Štern, ki je na dan tekme praznoval 26. rojstni dan, je bil izbran tudi za najkoristnejšega igralca srečanja. Verona Roka Možiča je bila v tem krogu prosta.

V 7. krogu ruskega prvenstva Zenit St. Peterburg Tineta Urnauta ni bil kos Zenitu iz Kazana, ki je v gosteh slavil z 1:3. Slovenski kapetan je dosegel 11 točk, napadal je s 55-odstotno uspešnostjo.

Tudi v Franciji so odigrali 7. krog prvenstva, v katerem je Cambrai z 1:3 slavil na gostovanju pri Cannesu, naš podajalec Gregor Ropret pa je znova navdušil z dobro predstavo. V ženskem delu francoskega prvenstva smo minuli vikend spremljali 9. krog, na parket so stopile vse tri naše reprezentantke. Vandoeuvre Nancy na gostovanju pri vodilnem Le Cannetu ni imel možnosti, je pa Nika Markovič tokrat odigrala celoten obračun in ob 32-odstotni uspešnosti v napadu dosegla devet točk ter dve dodala z blokom. Mojca Pene je dosegla en blok. Cannes Eve Zatković je prišel do nove zmage, tokrat z 2:3 v gosteh pri Chamalieresu. Naša sprejemalka je k zmagi prispevala en as.