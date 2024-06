'Do uvrstitve na olimpijske igre smo prehodili dolgo in trnovo pot'

Reševanje iz kočljivih igralnih situacij je postal nekakšen zaščitni znak slovenske reprezentance v dozdajšnjem delu letošnje izvedbe Lige narodov. "Po zaostanku 22:24 smo se uspeli vrniti, kar je nedvomno dodatna kakovost te ekipe. Če se znaš vrniti iz tako občutljivega zaostanka, potem gotovo nekaj veljaš. A da prideš na to raven, moraš vložiti veliko truda in se marsičemu tudi odreči. Mi to počnemo iz leta v leto v zadnjem desetletju in smo pri tem zelo uspešni. Vesel sem zaradi soigralcev, strokovnega vodstva in nenazadnje teh prekrasnih navijačev, ki so nas še enkrat več ponesli do izjemnega uspeha. Hvala jim," je vzneseno zaključil Urnaut.