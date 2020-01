Dobra popotnica pred odhodom v Berlin: Slovenci še drugič porazili Nizozemce

Slovenski selektor Alberto Giuliani na tretji tekmi z Nizozemsko ni mogel računati na obolelega kapetana Tineta Urnauta , ki je ostal v hotelu, je pa zato na igrišče poslal podajalca Gregorja Ropreta , korektorja Tončka Šterna , srednja blokerja Jana Kozamernika in Alena Pajenka , sprejemalca Klemna Čebulja in Žigo Šterna ter prostega igralca Janija Kovačiča .

Odbojkarska zveza Slovenije (OZS) je v Mariboru, kjer je potekala pripravljalna tekma moških reprezentanc Slovenije in Nizozemske, podelila nagrade za najboljša odbojkarja in trenerja leta 2019. Nagrado za najboljšega igralca oziroma igralko sta prejela Klemen Čebulj in Saša Planinšec.

Srečanje pred lepo polnimi tribunami dvorane Tabor v Mariboru so bolje odprli Nizozemci, ki so prek Nimirja Abdelaziza prišli do vodstva s 3:1 in nato še s 6:3. Po napadu Žige Šterna in asu Pajenka so se Slovenci približali na 7:8, a zatem naša vrsta ni izkoristila napadov, pri vodstvu gostov z 10:7 pa se je Giuliani odločil za odmor. Po njem so njegovi varovanci dvignili raven igre v obrambi, ob mreži sta se izkazala Pajenk in Čebulj (12:13).

A tekmeci so še enkrat pobegnili, za kar je bil zaslužen predvsem prodorni Thijs ter Horst. Za točke sta v nadaljevanju skrbela Kozamernik in Žiga Štern, a so Nizozemci dobro blokirali in po asu Abdelaziza prišli do vodstva z 22:19. Slovenska klop je reagirala z odmorom, z dobrima začetnima udarcema Čebulja in po napaki Nizozemcev je bil rezultat 23:24, tretjo zaključno žogo je izničil Tonček Štern z napadom, Kozamernik je blokiral za prvo zaključno žogo Slovenije. Abdelaziz je nato žogo poslal izven igrišča za zmago Slovenije s 26:24.

Naši odbojkarji so visok ritem zadržali tudi v uvodu drugega niza in z blokom Pajenka povedli s 3:1, nato pa so sledile napake pri začetnem udarcu ter nekaj nesporazumov v napadalnih akcijah. Nizozemci so se ob tem izkazali z dobro igro v obrambi, prek Tima Smita pa tudi prešli v vodstvo s 7:10. Kljub prekinitvi na zahtevo Giulianija so nasprotniki ostajali v ospredju ter po dveh zaporednih asih Abdelaziza razliko povišali na sedem točk, na 9:16. V igro je namesto Pajenka vstopil Sašo Štalekar. Razmerje moči se ni spremenilo, varovanci Roberta Piazzeso nabirali točke in zanesljivo, s 25:16, dobili drugi niz.