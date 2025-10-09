Dolgoletni slovenski reprezentant okrepil ACH Volley

Jan Klobučar je za ljubljansko moštvo igral že med letoma 2012 in 2015, nazadnje pa branil barve italijanskega Virtus Fana. Z reprezentanco je osvojil tri srebrne kolajne na evropskih prvenstvih. "Vesel sem, da mi je klub ponudil možnost kvalitetnega treninga z ekipo, na kar je sledil še dogovor in sklenitev sodelovanja," je za uradno spletno stran uvodoma povedal izkušeni sprejemalec.

"Ekipa ima izjemno kvaliteto in želim ji pomagati pri uresničevanju visoko zastavljenih ciljev. Z vsemi fanti se zelo dobro poznamo in vzdušje v garderobi je odlično. Veselim se povratka v Halo Tivoli in prvih tekem v oranžnem dresu," je še povedal Klobučar.