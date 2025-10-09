Svetli način
Odbojka

Dolgoletni slovenski reprezentant okrepil ACH Volley

Ljubljana, 09. 10. 2025 13.49 | Posodobljeno pred 14 dnevi

Aktualni odbojkarski državni prvaki odštevajo dneve do začetka nove sezone. ACH Volley najprej čaka pripravljalni turnir na Poljskem, pred odhodom pa se je ekipi pridružilo odmevno ime. Pogodbo je podpisal dolgoletni reprezentant Jan Klobučar.

Jan Klobučar
Jan Klobučar FOTO: OZS

Jan Klobučar je za ljubljansko moštvo igral že med letoma 2012 in 2015, nazadnje pa branil barve italijanskega Virtus Fana. Z reprezentanco je osvojil tri srebrne kolajne na evropskih prvenstvih. "Vesel sem, da mi je klub ponudil možnost kvalitetnega treninga z ekipo, na kar je sledil še dogovor in sklenitev sodelovanja," je za uradno spletno stran uvodoma povedal izkušeni sprejemalec.

"Ekipa ima izjemno kvaliteto in želim ji pomagati pri uresničevanju visoko zastavljenih ciljev. Z vsemi fanti se zelo dobro poznamo in vzdušje v garderobi je odlično. Veselim se povratka v Halo Tivoli in prvih tekem v oranžnem dresu," je še povedal Klobučar.

