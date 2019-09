'Dolžnost odbojkarjev je, da se v razprodanih Stožicah odkupijo za blamažo proti Makedoniji'

Zmaga bi pomenila lažjega tekmeca v osmini finala, če bi bili v osmini finala obe ekipi uspešni, se bi nato spopadli še v četrtfinalu, ki bo prav tako v Ljubljani. Slovenci so lahko ob porazu 0:3 in zmagi Turkov 3:0 proti Finski tudi tretji. "Po porazu ni nič drugače kot pred njim. Z Rusijo bomo odločali o prvem mestu, bolj kot o rezultatu pa moramo razmišljati o naši igri. Verjamem, da bo precej boljša kot proti Makedoniji. Za uspeh bomo morali pustiti srce na igrišču," meni kapetan slovenske ekipe Tine Urnaut, ki zelo ceni današnjega tekmeca. "So evropski prvaki, zmagovalci lige narodov, favoriti skupine in favoriti prvenstva. So ekstremno močna atletska ekipa, ki res mogoče do zdaj v Ljubljani ni pokazala vsega, kar zna, a se je naprezala ravno toliko, kolikor je bilo potrebno," Ruse hvali slovenski kapetan.