Dončić spet v elementu: Obstajajo ladje, avtobusi, jadralna padala, avtomobili ...

Spomnimo, Saša Dončić je skorajda točno pred dvema letoma pozval košarkarske navijače, naj pridejo na finale v Carigrad. Ubogali so ga in takrat napolnili dvorano v največjem turškem mestu. Tudi po polfinalni tekmi odbojkarskega EP proti poljski se je pojavil v studiu in enako odločno pozval navijače, da v čim večjem številu odpotujejo v Pariz in v finalu na vso moč pomagajo odbojkarjem v boju za zlato odličje. Zgodba se ponavlja, vemo kako se je končal Eurobasket 2017 ...