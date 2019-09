Odbojkarji, kajakaši in kolesarji, obeta se veličastni sprejem za naše športne ambasadorje

Ljubitelji športa bodo na svoj račun prišli popoldan, ko bo ob 17. uri, prenos na naši spletni strani 24ur.com, v središču Ljubljane na Kongresnem trgu na sporedu veliki sprejem za odbojkarje. Ljubitelji odbojke in slovenskega športa, ki se bodo dovolj hitro vrnili iz Pariza, in ostali, ki se na pot niso odpravili, bodo lahko v živo pozdravili odbojkarje. Na Kongresnem trgu se jim bosta pridružila tudi kolesarska asa Primož Roglič in Tadej Pogačar, ki sta blestela na nedavni Vuelti. Slovenski kolesarji so tik pred odhodom na start cestne dirke v Yorkshiru posneli video in v njem v en glas odbojkarjem sporočili: "Dajmo, fantje, na zmago!" Na svečanem sprejemu bo mogoče pozdraviti tudi dobitnike kolajn s svetovnega prvenstva v kajaku in kanuju. V španskem Seu d'Urgellu je kajakašica Eva Terčeljpostala svetovna prvakinja v slalomu, Nejc Žnidarčič pa v spustu. Bron je v slalomu osvojil še Luka Božič. "To bo za naše tekmovalce, ki so se v Španiji okitili s kolajnami, veliko priznanje in velik dogodek," je s povabilom odbojkarjev, za katere bodo pred televizijskimi zasloni stiskali pesti tudi v finalu, zadovoljen direktor reprezentance v kajaku in kanuju Andrej Jelenc.