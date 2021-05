Druga zaporedna zmaga slovenskih odbojkaric

Slovenske odbojkarice so drugo tekmo srebrne evropske lige začele v precej spremenjeni zasedbi. Na igrišče so se podaleEva Pogačar, Nika Markovič, Žana Zdovc Sporer, Naja Boisa, Sara Đukić, Brina Bračkoin Anja Mazej. V uvodu so dekleta z dobrimi začetnimi udarci Markovičeve, ki je pritiskala na Luksemburžanke, povedle s 6:3. Domačinke pa se niso predale in so izenačile na deseti točki. Sledil je niz petih slovenskih točk, Bračkova je dobro servirala, Đukićeva pa je bila uspešna v napadu in bloku. Pri vodstvu Slovenije s 17:11 je luksemburški selektor zahteval že svoj drugi odmor, a to ni vplivalo na potek niza, ki ga je z uspešnim napadom za 25:14 zaključila Bračkova.

Luksemburgu je uspelo osvojiti prvi dve točki v drugem nizu, a vodstvo ni dolgo trajalo. Zdovc Sporerjeva je z močnim začetnim udarcem izid izenačila na tretji točki, z uspešnim napadom Boise pa so Slovenke povedle s 4:3. Pogačarjeva je dobro razigrala svoje soigralke, v napadu pa so bile praktično nezaustavljive Markovičeva, Đukićeva in Boisa. V igro je za kratek čas vstopila tudi Lina Winkler. Prvo zaključno žogo je s točko neposredno z začetnim udarcem izkoristila Đukićeva (25:13).

Tudi v tretjem nizu so naše odbojkarice narekovale ritem igre. Mazejeva je z borbeno igro dobro reševala žoge v polju, njene soigralke pa so bile učinkovite v napadu. Mirta Velikonja Grbac, ki je začela niz namesto Bračkove, je z dobrimi začetnimi udarci – dosegla je kar štiri ase in Slovenijo popeljala do vodstva z 12:6. Luksemburžankam ni uspelo najti rešitve za razigrane Slovenke. Njihov selektor je pri izidu 20:12 v korist naših deklet izkoristil še svoj drugi odmor. Po delnem izidu 4:1 je po prekinitvi posegel tudi naš strateg Gregor Rozman, naša dekleta pa so na koncu slavila s 25:16.