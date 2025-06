Druge tekmice, a cilj je isti: dve zmagi

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Po uspešnem uvodu v Azerbajdžanu, kjer so Slovenke zabeležile dve zmagi brez izgubljenega niza, v reprezentančnem taboru vlada optimizem, hkrati pa tudi zavedanje, da bodo naslednji obračuni prinesli višjo tekmovalno zahtevnost. Za odbojkaricami je dober mesec priprav, prve odigrane tekme pa so poskrbele, da je led prebit, je za uradno spletno stran OZS dejala Mirta Velikonja Grbac, ki dodaja: "Skozi pripravljalne tekme in prvi turnir je viden velik napredek. Zdaj pa moramo še nekoliko dvigniti samozavest in si dovoliti, da pokažemo, kar znamo."

Alessandro Orefice in Nika Milošič FOTO: OZS icon-expand

Podobno razmišlja tudi Nika Milošič, ki poudarja, da je prvi turnir ponudil pomembne izkušnje: "Na pravi tekmi šele vidiš, kako določene stvari stečejo. Pritisk je večji kot na treningih, zato sem zelo vesela, da smo ga dobro prenesle. Vendarle pa vemo, da to še ni bila naša najboljša igra - za naslednje nasprotnice bomo morale pokazati več."

V ekipi se zavedajo, da bo potrebno na Portugalskem odpraviti predvsem nihanja na začetkih nizov. "V skoraj vsakem nizu smo slabo začele, potem pa lovile zaostanek. To si proti močnejšim ekipam, kot sta Ukrajina in Portugalska, ne smemo več privoščiti," dodaja Milošičeva. "Tudi lahke žoge smo prevečkrat spuščale - to moramo popraviti, če želimo ostati konkurenčne."

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Italijanski strateg na čelu slovenske izbrane vrste, Alessandro Orefice, je zadovoljen z napredkom ekipe, a opozarja na pomembne lekcije, ki jih je prinesel prvi turnir: "V Azerbajdžanu smo spoznali, kako zahtevno je potovati in igrati na tej ravni - tako fizično kot psihično. Tovrstna tekmovanja so velik izziv tudi za koncentracijo in živce. Vedno moramo biti osredotočeni na naš del igrišča, da nadzorujemo igro in igramo našo odbojko, ne glede na to, kdo je na drugi strani." Orefice za konec še dodaja, da bo potrebno na Portugalskem dati vse od sebe, tako tehnično kot taktično, da bodo dosegli želeni cilj.

Kljub dobrim predstavam na prvih tekmah se ambicije ekipe niso spremenile. "Naš pristop ostaja enak – na vsako tekmo gremo maksimalno osredotočeno in ciljamo na zmago," v uradni izjavi za javnost pravi Anja Mazej. "Vemo, da ne bo lahko, zato se moramo dobro pripraviti na vsako nasprotnico posebej."

Slovenke imajo po prvem turnirju dve zmagi na računu. FOTO: Luka Kotnik icon-expand