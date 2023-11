Drugi poraz ACH Volleyja v ligi prvakov

ACH Volley Ljubljana, za katere se je že po žrebu vedelo, da večje vloge v izredno kakovostni skupini B ne bodo igrali, so se že v prvem krogu z dobro igro upirali italijanskim favoritom, to pa so ponovili tudi pred svojimi navijači proti Rzeszovu. Za razliko od prve tekme tokrat niso bili nagrajeni z dobljenim nizom, večja priložnost za to pa se jim ni niti ponudila.

Kakovostni Poljaki, pri katerih se kruh služi slovenski reprezentant Klemen Čebulj, ekipo pa sestavljajo še ameriški, francoski in štirje poljski reprezentanti, so v vseh nizih vodili od začetka do konca. Zbrani pa so morali biti prav do zadnjih točk, saj so jim mladi gostitelji, ki v ligi nabirajo dragocene izkušnje, dihali za ovratnik do konca tekme.