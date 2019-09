Dva gostitelja izpadla v osmini finala EP

Prvi četrtfinalist v Ljubljani je postala Rusija. Rusi, ki v četrtfinalu čakajo Slovenijo, so bili za razred boljši od Grkov. S svojo značilno igro, z odličnimi servisi in s še boljšim blokom, z njim so dosegli 13 točk, z asi pa šest, tekmecem niti v enem nizu niso ponudili priložnosti. Z 18 točkami je bil najučinkovitejši igralec tekme Dimitrij Volkov. Francozi so proti Fincem prvi niz dobili s 3:0 nato pa nekoliko stopili s plina, tako da se jim je Finska kar dobro upirala. Tudi Nemci so proti Nizozemcem gladko dobili prvi niz, preostali pa so bili izenačeni. Gosti so imeli boljši odstotek zaključka napadalnih akcij, kar je bilo na koncu odločilno, še posebno v četrtem nizu, ko so ves čas držali prednost ene do dveh točk. György Grozer je dosegel 20 točk, Nizozemcem ni pomagalo 29 točkNimirja Abdel-Aziza.

Srbija je imela v prvem nizu proti Čehom že lepo prednost, a se je morala reševati v končnici, v drugih dveh nizih pa večjih težav ni imela. Uroš Kovačević je dosegel 17, Aleksandar Atanasijević pa 15 točk. Poljska ni imela nikakršnih težav s Španijo.



Izidi, osmina finala:

Ljubljana:

Rusija - Grčija 3:0 (16, 15, 16)

Slovenija - Bolgarija 3:1 (-25, 17, 16, 17)

Nantes:

Francija - Finska 3:0 (16, 23, 21)

Antwerpen:

Srbija- Češka 3:0 (29, 21, 18)

Belgija - Ukrajina 2:3 (-22, 21, 14, -18, -10)

Apeldoorn:

Nizozemska - Nemčija 1:3 (-17, -22, 30, -23)

Poljska - Španija 3:0 (18, 13, 16)