Dve veliki presenečenji: Finci premagali Francoze, Belgijci Italijane

Manila, 16. 09. 2025 18.55 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Odbojkarji na svetovnem prvenstvu na Filipinih so danes dokončali drugi krog predtekmovanja s tekmami v skupinah A, C, F in H. Po dve zmagi imajo Argentinci, Brazilci in Belgijci. Ti so presenetili Italijane in zmagali s 3:2, z enakim izidom je Finska premagala olimpijske prvake Francoze.

V skupini A pa imajo po dveh krogih vse ekipe po tri točke in tako še vedno možnosti za nadaljevanje tekmovanja v izločilnih bojih. Danes je Iran premagal Tunizijo s 3:1, z enakim izidom pa so bili gostitelji Filipinci boljši od Egipta. Para zadnjega kroga sta Egipt - Tunizija in Filipini - Iran.

Argentina, ki je v uvodnem krogu oddala točko Finski, je danes s 3:1 premagala Južno Korejo in je na lestvici prva s petimi točkami. Finci so v razburljivem obračunu s 3:2 odpravili Francoze; ti so dvakrat lovili finske tekmece in jih tudi ujeli, a so v petem nizu nato s 15:9 slavili odbojkarji s severa Evrope. Francija je kljub porazu z današnjo točko ostala pred Finsko na lestvici (4-3), brez možnosti za osmino finala so Korejci, ki so dvakrat izgubili.

V skupini F so nato po Fincih v zadnji tekmi dneva presenečenje pripravili še Belgijci. V tekmi z Italijo so zelo dobro začeli in bili po prvih dveh nizih na pragu zmage, a so se Italijani rešili v peti niz. Tudi ta je bil tesen, po izidu 12:12 je Italija s slabim servisom omogočila prednost tekmecem, a so nato tudi Belgijci žogo poslali v mrežo. Je pa nato Belgija z dobrim napadom prišla do zaključne žoge in jo tudi takoj izkoristila, ko se je žoga od italijanskega bloka odbila z igrišča za končnih 3:2. Zdaj imajo Belgijci na prvem mestu pet točk, Italija štiri, tretja je s tremi Ukrajina, ki je v prvi tekmi skupine premagala Alžirijo s 3:0.

Do prve zmage so prišli srbski odbojkarji, danes so v skupini H premagali Kitajsko s 3:0, z enakim izidom je Brazilija brez težav odpravila Češko. Brazilci so tako pri polnem izkupičku šestih točk, po tri imata Češka, ki je dobila medsebojni obračun s Srbi v prvem krogu, ter Srbija, brez pa je Kitajska.

V sredo bodo predtekmovanje končali v štirih skupinah, tudi v slovenski E. Slovenija bo pot v osmino finala iskala na dvoboju z Nemčijo, ki se bo začel ob 15. uri.

