Dvoboj z Nizozemci dober preizkus pred zaključnim turnirjem v Gdansku

Kapetan Tine Urnaut, Klemen Čebulj in druščina so na zadnjem od skupno treh turnirjev v letošnji Ligi narodov pred dvobojem z Nizozemsko dosegli eno zmago in dva poraza.

Odlično odigrana uvodna niza proti aktualnim svetovnim podprvakom Poljakom so nekakšen smerokaz, kako naj bi igra slovenske odbojkarske izbrane vrste izgledala na prihajajočem zaključnem turnirju omenjenega tekmovanja v Gdansku in nato na septembrskem evropskem prvenstvu v Bolgariji. Tesen poraz s Poljaki (2:3), zmaga proti Kitajski (3:1) in nato še prepričljiv petkov poraz s trenutno najboljšo reprezentanco na svetu Italijo (0:3) je torej izkupiček naših odbojkarjev v Manili.