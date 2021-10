Dvojček zmag ACH Volleyja na Slovaškem

Odbojkarji ACH Volleyja so brez praske opravili slovaško turnejo. Po torkovi gladki zmagi v Bratislavi so bili uspešni tudi proti Spartaku Myjavi. Tudi tokrat so bili precej boljši tekmeci, čeprav so izgubili tretji niz, njihova zmaga ni bila niti v enem trenutku ogrožena.

Prva dva niza so Ljubljančani dobili brez kakršnih koli težav, v tretjem pa so popustili. Po izenačenem začetku so Slovaki povedli s 15:12, ACH je s tremi zaporednimi točkami še izenačil, toda končnico odigral slabo, kar so tekmeci znali kaznovati.

Toda črno obdobje je bilo za slovenske podprvake kratkotrajno. V četrtem nizu so zaigrali na vso moč, povedli z 10:3 in tekmo mirno pripeljali do konca. Za ACH je bila to četrta zmaga v tekmovanju, v katerem so na prvem mestu prvenstvene razpredelnice. Pri oranžnih zmajih je Nikola Gjorgiev dosegel 25 točk, od tega štiri ase, Jan Pokeršnik 14, Alen Šket pa 13, tri neposredno s servisi.