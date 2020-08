Dvojec Boženk-Jakopin premagala nasprotnika, ki sta veljala za favorita

Tadej Boženk in Vid Jakopin sta najboljši slovenski dvojec letošnjega turnirja svetovne serije v odbojki na mivki, ki se je odvijal v Ljubljani. To je postalo jasno po četrtfinalnem obračunu z Nejcem Zemljakom in Janom Pokršnikom. Boženk in Jakopin sta zmagala z 2:0 v nizih, v obračunu pa ni manjkalo atraktivnih potez, neverjetnih reševanj točk in izjemne borbe.