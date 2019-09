Edinstveni Gasparini: Nič, vse gre po planu, zdaj pa še finale

Vedno nasmejani Primorec Mitja Gasparini je v svojem slogu pokomentiral izjemno igro slovenske odbojkarske reprezentance in posledično uvrstitev v drugi finale na evropskih prvenstvih v zadnjih štirih letih.



"Vse gre po planu, kot vedno. Gremo dalje, gremo v Pariz. Tekma je bila razburljiva. Fantje smo se lepo držali taktičnega načrta, odigrali pametno in svetovni prvaki se bodo borili za tretje mesto. Na igrišču smo pokazali vse, kar imamo. Kar smo v tem trenutku zmožni. Podobno je bilo že na tekmah z Bolgari in Rusi, zato nam ljudje tako množično stojijo ob strani. Kdorkoli bo naš nasprotnik v finalu, bomo skušali to igro iz Stožic prenesti še v Pariz. Verjamem v te fante, da lahko v Franciji naredimo še ta zadnji korak," je v mikrofon našemu novinarskemu kolegu Tadeju Vidrihu povedal presrečni 35-letni član japonskega prvoligaša Toyoda Gosei, ki se zaveda, da so vse dozdajšnje zmage na veliki mednarodni sceni tlakovale pot našim izjemnim odbojkarjem do neprecenljive nagrade v obliki nabito polnih Stožic v zaključnem delu letošnjega EuroVolleyja.