'Ekipa je spet stopila skupaj in zmagala'

Po dveh zmagah nad Avstrijo so slovenska dekleta proti Gruzijkam uspela doseči še tretjo zmago in se že zelo približala želeni uvrstitvi na EP. "Po res napornem potovanju smo se uspele nekako sestaviti in proti Gruziji doseči zares pomembno zmago. Odigrale smo tako dobro, kolikor smo v tem trenutku lahko. Jutri sicer že potujemo naprej, potem pa imamo na srečo tudi nekoliko več časa za trening in pripravo na naslednjo tekmo. Upam, da bomo igro dvignile na nekoliko višjo raven in pokazale vse tisto, kar znamo," je za uradno spletno stran po tretji zaporedni kvalifikacijski zmagi dejala izkušena Sara Najdič. "Te tekme ni bilo lahko igrati, tako dolgo potovanje vse vselej pozna. Tudi začetek ni bil preveč dober in v nadaljevanju, z izjemo drugega niza, smo imeli tudi nekaj težav s sistemom igre v bloku in obrambi, Gruzijke pa so tudi dobro blokirale. A na koncu, ko je bilo to najbolj potrebno, je ekipa spet stopila skupaj in zmagala," pa je poudaril pomočnik selektorja Francesco Guarnieri.