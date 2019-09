Ekskluzivno: Sodelujte v nagradni igri in spoznajte slovenske odbojkarske junake

Si želite v živo spoznati odbojkarske junake, dobiti avtogram in narediti sebek? Za vas imamo ekskluzivno priložnost. Sodelujte v nagradni igri! Ekskluzivna priložnost, da se kot prvi fotografirate z odbojkarskimi junaki in njihovimi medaljami. V ponedeljek organiziramo srečanje za tri nagrajence, ki bodo s seboj lahko povabili eno osebo. Sodelujte v nagradni igri in z malo sreče spoznajte slovenske športne junake.