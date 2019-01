EP: Slovenskim odbojkaricam žreb ni bil naklonjen

Drugi nastop slovenskih odbojkaric na EP sovpada s premierno organizacijo tekmovanja štirih različnih evropskih držav, kar prvenstvu stare celine daje posebno draž. Čeprav imajo Iza Mlakar , Anita Sobočan , Lana Ščuka in druščina v svoji predtekmovalni skupini tri zelo kakovostne tekmice, verjamemo, da se bodo na vsako kakovostno pripravile in storile vse, da se prebijejo v drugi del tekmovanja.

Varovanke Alessandra Chiappinija bodo igrale v skupini B z gostiteljicami Poljakinjami, Italijankami, Ukrajinkami, Portugalkami in starimi znankami iz kvalifikacij Belgijkami, ki so Slovenke dvakrat brez večjih težav tudi premagale.

Čeprav Ukrajinke in Portugalke na papirju delujejo manj atraktivno, pa bo potrebno še kako paziti, saj v Lodžu slabih nasprotnic ne bo. Ob že omenjenem Lodžu bodo skupinski del EP-ja gostile še turška Ankara, madžarska Budimpešta in slovaška Bratislava. Slednja bo gostila tudi tekme osmine finala, medtem ko bodo četrtfinalni dvoboji potekali v Lodžu in Ankari. Slednja bo nato prizorišče odločilnih dvobojev za kolajne - polfinale in finale.

Naslov evropskih prvakinj bo branila srbska izbrana vrsta.