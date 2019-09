Napetost raste, Šmuc prepričan: Rusi v tako polni dvorani lahko padejo!

"Pokazali smo, kdo je tu gospodar! Tu igramo mi, prvi niz ni šel po naših željah, a izjemno je bilo videti, da smo v drugem nizu spet dobili energijo, občinstvo nam je močno pomagalo. Uspela nam je izvrstna tekma,"je takoj po zmagi nad Bolgarijo v uradni izjavi za CEV dejal Jan Kozamernik in si zaželel, da bi s soigralci najprej "zbistril misli" in nato začel razmišljati o ponedeljkovem spektaklu v dvorani Stožice.

Varovanci Alberta Giulianija so se na obračunu osmine finala z Bolgarijo otresli pritiska in suvereno (prvič v zgodovini velikih tekmovanj) izločili sobotne tekmece, toda že ponedeljek prinaša nov zmenek z zgodovino. Zmaga proti Rusiji bi bila vredna že "pol kolajne", saj gre za branilko naslova in eno od tradicionalno najmočnejših ekip vsakega turnirja. To so Rusi ne nazadnje dokazali že na prvem medsebojnem obračunu letošnjega EuroVolleyja, ko so na zadnji tekmi skupinskega dela zanesljivo odpravili Slovence s 3:0 (-21, -21, -21).

Šmuc: Rusi lahko padejo!

Tam so Rusi pred petimi dnevi pokazali, da so ranljivi, saj je Slovenija vodila tudi z 12:10, 14:12 in 20:19 v prvem nizu, nato pa so po izenačenju na 21:21 Rusi na krilih enega svojih zvezdnikov Viktorja Poletajevapovedli z 1:0. Dmitrij Muserskij, Egor Kljuka in Poletajev so v drugem nizu stopili na plin in bilo je že 17:10, tudi drugi niz pa se je na koncu končal s 25:21 v rusko korist, podobno zgodbo smo nato videli tudi v odločilnem tretjem nizu.

"Če bo Slovenija igrala tako, potem resnično imamo možnosti proti Rusiji, čeprav je to še stopnička višje kot Bolgarija," je po tekmi v studiu Kanala A dejal naš strokovni komentator Tomi Šmuc. "Ob tako polni dvorani, ob takem skandiranju, je izredno, izredno težko igrati nasprotniku. Vidimo, da nas gledalci podpirajo praktično 'non-stop', ne glede na rezultat, in tega se neizmerno veselim. Veselim se Zdravljice v ponedeljek, ker vem, da jo bomo vsi skupaj zapeli. Komaj čakam tekmo in vse vabim v dvorano Stožice. Rusi lahko padejo, resno,"je dodal nekdanji reprezentant.