Kanal A in VOYO: Slovenke v Lodžu po nov zgodovinski uspeh

To bo prvi medsebojni obračun Slovenk in Nemk na velikih tekmovanjih, tekmice bodo lovile šesto zaporedno zmago na EP, kar jim po združitvi Zahodne in Vzhodne Nemčije leta 1990 še ni uspelo. Posebno pozornost bodo morale slovenske odbojkarice nameniti prvi strelki s tekme proti Belorusiji, Jani Franziski Poll , s po desetimi točkami sta ji sledili Louisa Lippmann in Camilla Weitzel . Tudi to je dokaz izjemne izenačenosti v nemški reprezentanci, v kateri ni igralke, ki bi bila nesporna prva violina.

Nemke na letošnjem evropskem prvenstvu še ne poznajo poraza in so eno najprijetnejših presenečenj turnirja. Po tem, ko so v Bratislavi, med drugim, premagale eno najmočnejših reprezentanc, Rusijo, so stoodstotni izkupiček zaokrožile na zadnji tekmi skupinskega dela proti Belorusiji (3:0). Tekmicam so prepustile vsega 40 točk, toda slovenske odbojkarice se na čelu z italijanskim selektorjem Alessandrom Chiappinijem ne predajajo vnaprej.

Lana Ščuka (na fotografiji) in soigralce so pred novim zgodovinskim podvigom.

Nimajo česa izgubiti

Slovenke so se v osmino finala prebile z zmagama nad Portugalsko (3:0), ki je bila zgodovinska prva za slovensko žensko odbojko na EP, in Ukrajino (3:2) v Lodžu, ki ga Chiappini in njegove varovanke pred nedeljskim spopadom že zelo dobro poznajo. Morda je tudi to lahko prednost naše izbrane vrste.

"Zelo smo veseli, da lahko nadaljujemo naša avanturo na tem evropskem prvenstvu,"je v izjavi za Odbojkarsko zvezo Slovenije povedal selektor Chiappini. "Zavedamo se kakovosti naslednjega nasprotnika, vse ekipe, ki so se uvrstile v drugi del prvenstva, so kakovostne in tudi Nemčija je ena od njih. A vemo, da nimamo česa izgubiti, tekmo hočemo igrati z vso svojo energijo. Veselimo se te tekme in vanjo bomo vstopili s pozitivnim pristopom,"je dodal.

Koslowski: Moramo spoštovati nasprotnika

Nemški selektor Felix Koslowskipred nedeljskim dvobojem pravi, da morajo njegove varovanke ohraniti visoko raven iz Bratislave, če bodo želele nadaljevati s potjo proti zaključnim bojem za odličja.

"Nismo takšen narod kot Rusija, Poljska, Italija, Turčija ali Srbija. Nismo takšen velik odbojkarski narod. Je pa res, da je moja ekipa zelo dobro igrala v prvem delu in zato smo zdaj tukaj. A dobro smo igrali, ker smo igrali zelo intenzivno in v tekme in na splošno veliko vložili, zato smo lahko premagali vse ekipe na Slovaškem,"je dejal Koslowski.

"A enako moramo narediti tudi proti Sloveniji, biti bomo morali stoodstotni, moramo vlagati, biti povsem osredotočeni in spoštovati nasprotnika. Pred dvema letoma, v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, so Slovenke igrale tako kot zdaj proti Ukrajini, torej zelo dobro, ko je bilo to najbolj potrebno. Igrajo dobro. Mislim, da v tej fazi prvenstva ni več ekipe, ki ne bi igrala dobro. Pričakujem težko tekmo."