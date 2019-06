Eurovolley 2019 ima uradno himno: 'Let's go together'

Organizatorji evropskega prvenstva so se strinjali z Evropsko odbojkarsko zvezo (CEV), da glasbena založba Nika (licenčni predstavnik založbe Warner) postane uradni partner projekta ter pod svoje okrilje vzame ustvarjanje uradne pesmi in videa za bližajoči se odmevni športni dogodek. Projekt se je pričel že septembra 2018 in v nekaj mesecih je nastala himna.

Pri himni EuroVolleyja 2019 ne gre le za glasbo, ampak imata ključni vlogi povezovanje in sodelovanje, ki sta hkrati nepogrešljiva dela ekipnih športov. V ta namen projekta so tako združili moči glasbeniki iz vseh držav, ki bodo gostile prvenstvo. Avtorica in glavna vokalistka Eva Pavli ter producent Žan Serčič prihajata iz Slovenije, iz Francije prihaja pevec Jeremy Lior, iz Belgije raperka Miss Angel, za dance remix pa bo kasneje poskrbel nizozemski DJ.