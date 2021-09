Ne samo kot ekipa, Slovenci v odbojkarskem vrhu tudi kot posamezniki

Slovenija je na evropskem prvenstvu, ki so ga gostile štiri države, nastopala na Češkem in Poljskem. Skupno je do finala odigrala devet tekem oziroma 32 nizov. Slavila je šestkrat in trikrat izgubila. Dvakrat proti Italijanom in na uvodni tekmi proti Čehom. Premagala pa je Črno goro, Belorusijo, Bolgarijo, Hrvaško, Češko v četrtini finala in kot zadnjo v polfinalu še Poljsko.

Največ točk je v slovenskih vrstah vpisal korektor Tonček Štern, ki je skupno uspešno zaključil 124 napadov, kar je v povprečju 3,88 na niz. Drugi najboljši je bil Klemen Čebulj s 108 točkami oziroma povprečjem 3,48 na niz (odigral je enega manj, torej 31), tretji pa Tine Urnaut. Izkušeni kapetan je bil uspešen 99-krat, kar znaša 3,09 točke na niz. Visoko v skupni konkurenci sta bila še Jan Kozamernik in Alen Pajenk, na 29. mestu sta dosegla po 77 točk.

Najučinkovitejši je sicer bil Nizozemec Nimir Abdel-Aziz. In to kljub dejstvu, da je v četrtini finala izpadel proti Srbiji in je tako odigral dve tekmi manj. Na sedmih srečanjih je zmogel kar 173 točk, v povprečju 6,55 na niz. Drugi najboljši je bil slovenski krvnik v finalu, Italijan Alessandro Michieletto s 133 točkami, tretji pa prekaljeni Srb Uroš Kovačević s štirimi manj. Pred Šternom je zaključil še Wilfredo Leon (127 točk), Turek Adis Lagumdzija pa jih je prav tako dosegel 124.