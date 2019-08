Eurovolley: Italijanke pred dvobojem s Slovenijo brez težav čez Belgijke

V skupini B evropskega prvenstva v odbojki za ženske je bila odigrana tekma med Italijo in Belgijo. Naše zahodne sosedinje so jo zanesljivo dobile brez izgubljenega niza in so tako ob Poljski edine, ki še ne poznajo poraza. Našo izbrano vrsto v torek čaka prav Italija, prenos srečanja si boste lahko od 20.50 dalje v živo ogledali na VOYO.

Italijanke doslej niso oddale še niti niza. FOTO: CEV Italija je v Lodžu brez izgubljenega niza odpravila reprezentanco Belgije. Poraženke so se favoriziranim odbojkaricam z Apeninskega polotoka najbolj približale v tretjem nizu, v katerem so dosegle 23 točk. Nezaustavljiva je bila 20-letna Paola Ogechi Egonu, ki je prispevala kar 28 točk, od tega šest z blokom. Veliko sta k zanesljivi zmagi prispevali tudi Miriam Fatime Sylla in Indre Sorokaite s 13 oziroma 10 točkami. Evropsko prvenstvo v odbojki za ženske, skupinski del, 3. krog: - skupina B (Lodž):

Italija ‒ Belgija, 3:0 (18, 21, 23) Lestvica: 1. Italija 9 točk, 2. Poljska 6 (-1), 3. Belgija 6, 4. Slovenija 3, 5. Ukrajina 0 (-1), 6. Portugalska 0. - skupina A (Ankara):

Francija ‒ Srbija 1:3 (-19, -13, 17, -23)

Turčija ‒ Bolgarija 3:1 (21, 11, -20, 18) Lestvica: 1. Srbija 9 točk, 2. Turčija 8, 3. Grčija 6, 4. Francija 2, 5. Bolgarija 1, 6. Finska 1. - skupina C (Budimpešta):

Nizozemska ‒ Hrvaška 3:0 (16, 18, 23) Lestvica: 1. Nizozemska 9 točk, 2. Romunija 6, 3. Hrvaška 4, 4. Madžarska 3 (-1), 5. Azerbajdžan 2 (-1), 6. Estonija 0. - skupina D (Bratislava):

Nemčija ‒ Rusija 3:2 (-18, 21, 23, -14, 11) Lestvica: 1. Nemčija 8 točk, 2. Rusija 7, 3. Slovaška 6 (-1), 4. Španija 3, 5. Belorusija 0 (-1), 6. Švica 0.