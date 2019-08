V ŽIVO: Slovenke evropsko prvenstvo pričenjajo proti Poljakinjam

Slovenske odbojkarice so začele letošnje evropsko prvenstvo. Prenos tekme s Poljakinjami lahko v živo spremljate na Kanalu A in VOYO. Selektor Chiappini je na parket od prve minute poslal Ano Marijo Volk, Izo Mlakar, Sašo Planinšec, Lano Ščuka, Evo Mori in Tino Grudino.

SPREMLJAJ DOGAJANJE V ŽIVO 20:38 POL 10:6 SLO Po lepem zaključku Mlakarjeve in bloku Sare Planinšec so Slovenke zmanjšale zaostanek, a se je našim odbojkaricam zataknilo pri servisu. 20:36 Tehnični timeout na zahtevo slovenskega selektorja Rezultat v Lodžu je 8:3 in slovenski selektor Alessandro Chiappini je mnenja, da naše odbojkarice potebujejo premor. Posebno težavo našim puncam na začetku srečnja predstavlja blokerka Smarzekova. 20:35 POL 7:3 SLO Slovenke za zdaj dobro v fazi obrambe, a kar ne steče v napadu. 20:33 POL 4:2 SLO Začetek srečanja je zaenkrat izenačen. Točki za Slovenijo sta dosegli Iza Mlakar in Ana Marija Volk. 20:29 Slovenke začenjajo z najmočnejšo postavo Selektor Chiappini je na parket od začetka poslal Ano Marijo Volk, Izo Mlakar, Sašo Planinšec, Lano Ščuka, Evo Mori in Tino Grudino. Gremo naše! Prikaži vse