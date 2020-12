Eva Mori in Alen Pajenk spet opozorila nase

Za Ilbankom Eve Mori je izjemno uspešen teden na turškem prvenstvu, saj je dvakrat zmagal, najprej v zaostali tekmi 16. kroga, potem pa še v rednem 22. krogu. K uspehu proti ekipi Çan Gençlik Kale Spor je slovenska reprezentančna podajalka prispevala osem točk (en as in en blok) ter bila pri varanjih 67-odstotno uspešna. Slovenska podajalka je osem točk, od tega dve v bloku in dve z asom, ob 50-odstotni uspešnosti v napadu dosegla tudi v tesni zmagi proti Sariyerju ter bila uvrščena v najboljšo zasedbo tega kroga prvenstva. Druga Slovenka v Turčiji, Lana Ščuka, pa je s soigralkami pri AtlasGlobal Yesilyurt v 22. krogu tesno izgubila s Türk Hava Yollarijem. Naša sprejemalka je prispevala 11 točk (en blok in en as), na sprejemu je bila 70-odstotno uspešna, v napadu pa 27. Yesilyurt ima po novem 27 točk, Ilbank pa 14 ob petih zmagah.