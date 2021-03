Eva Mori v Franciji do naziva MVP

V nemškem prvenstvu je Dejan Vinčić , kot piše na uradni spletni strani OZS, z vodilno ekipo rednega dela, VfB Friedrichshafen, v nedeljo odigral prvo polfinalno srečanje z Lüneburgom in zmagal po petih nizih. Naš podajalec je vknjižil pet točk, po dve s servisom in blokom, eno z varanjem. Tudi v ženskem delu nemškega prvenstva bo Slovenija v polfinalu imela svojo predstavnico. Med najboljše štiri ekipe se je namreč prebil Potsdam Darje Eržen , ki je v četrtfinalu dvakrat s 3:1 premagal Rote Raben Vilsbiburg. Naša korektorica je na prvi tekmi dosegla dve točki, na drugi pa ni zaigrala. Na Poljskem je Asseco Resovia Klemna Čebulja in selektorja Alberta Giulianija v četrtfinalu po štirih nizih izgubila prvi obračun z ekipo PGE Skra Belchatow. Slovenski sprejemalec se je sicer izkazal s šestimi asi in skupno 19 doseženimi točkami ob 43-odstotni uspešnosti v napadu, za kar je bil tudi izbran za najboljšega igralca svoje ekipe.

Vandoeuvre Nancy, ki sedem krogov pred koncem rednega dela francoske prve lige zaseda deveto mesto, je na dvoboju 23. kroga na domačem igrišču s 3:1 premagal Cannes. Naša podajalka, ki se je do konca sezone iz Turčije preselila v Francijo, se je izkazala s sedmimi doseženimi točkami (42-odstotna uspešnost), od tega je bila dvakrat nezaustavljiva v bloku. V moškem delu francoskega prvenstva je Alen Pajenk s Poitiersom v 25., predzadnjem krogu po štirih nizih izgubil na gostovanju pri drugemu Cannesu. Slovenski srednji bloker je za osmo moštvo prvenstva ob nekaj več kot polovični uspešnosti v napadu prispeval devet točk, od tega je enkrat neubranljivo serviral. Powervolley Milano, za katerega igrata dva slovenska reprezentanta, Tine Urnaut in Jan Kozamernik , je proti Sir Safety Conad Perugii, najboljši ekipi rednega dela, izgubil odločilno tekmo za napredovanje v polfinale. Na tretjem četrtfinalnem obračunu italijanskega prvenstva je bila Perugia boljša s 3:0. Sprejemalec Urnaut je dosegel 14 točk (en as in en blok) ob 57-odstotni uspešnosti v napadu, medtem ko je bil na sprejemu 19-odstoten. Srednji bloker Kozamernik je v statistiko vpisal dve točki.

Na Madžarskem se je začel polfinale državnega prvenstva, v katerem sta bila slovensko obarvana kluba polovično uspešna. Fatum Nyiregyhaza, vodilna ekipa po rednem delu, je premagala Vasas Obudo, Sara Najdičpa je k zmagi dodala tri točke – po eno je dosegla z varanjem, servisom in blokom. Druga ekipa rednega dela, BRSE, za katero igra Tina Grudina, je na domačem igrišču morala priznati premoč ekipi 1. MCM-Diamant Kaposvar. Naša srednja blokerka se je sicer izkazala z osmimi točkami (po en as in blok) ob 67-odstotni uspešnosti v napadu. Tretja Slovenka na Madžarskem, Mojca Pene, zaradi poškodbe še ne more pomagati svojim soigralkam pri DVTK, ki igrajo za razvrstitev med 5. in 8. mestom. DVTK je sicer prvo srečanje za razvrstitev proti Ute izgubil.

V Turčiji je Yesilyurt Lane Ščuka odigral še zadnjo tekmo rednega dela prvenstva in izgubil s Fenerbahčejem. Slovenska sprejemalka na srečanju ni zaigrala, Yesilyurt pa v nadaljevanju čaka boj za razvrstitev med petim in osmim mestom. Žiga Štern je, kot piše na uradni spletni straniOZS, s Foinikas Siroujem odigral 13. krog grškega prvenstva in tesno izgubil proti Panathinaikosu, ki je na prvenstveni lestvici drugi, Foinikas je tretji. Naš reprezentant se je ustavil pri 16 točkah, od tega je bil enajstkrat nezaustavljiv v napadu. Do konca rednega dela je še en krog. Ženski del prvenstva, v katerem Monika Potokar igra za PAOK, je zaradi epidemije še vedno prekinjen.