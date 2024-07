Eva Mori: To je dres, ki ga je najtežje nositi, je pa zagotovo najlepši!

Slovenske odbojkarice se bodo 27. in 29. avgusta v Ljubljani pomerile z Izraelkami in Estonkami. "Reprezentančni dres je velika čast in odgovornost. Ravno zaradi tega mi zelo veliko pomeni, da sem nazaj. Znova bom imela priložnost, da zastopam našo državo, kar je zame izjemno. Gre pa zagotovo za veliko odgovornost, kot sem že dejala. Ali če rečem drugače, to je dres, ki ga je "najtežje" nositi, je pa zagotovo najlepši," začne pogovor Eva Mori. Sedaj bo imela torej znova to čast, da zastopa Slovenijo, s katero se bo poskušala prebiti na evropsko prvenstvo, ki bi bilo za Slovenke že četrto zapovrstjo. Kljub vsemu časi niso bili vedno rožnati, zato beseda razumljivo nanese na to, kaj je botrovalo temu, da bo znova zaigrala za Slovenijo. "Zagotovo lahko rečem, da je bila prelomnica takrat, ko me je selektor Alessandro Orefice povabil na pogovor, ki sva ga imela za zaprtimi vrati. Takrat mi je tudi predstavil nov projekt. Kako bomo delali v nadaljevanju, kakšni so cilji te reprezentance. Lahko rečem le, da nisem potrebovala veliko časa, za to odločitev, saj sem takoj dojela, da razume mojo plat zgodbe. Videl je, kakšen je moj pogled na celotno situacijo, in to sprejel."