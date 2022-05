Eva Pavlović Mori ne bo pomagala reprezentanci v srebrni ligi

Slovenska izbrana vrsta pod vodstvom Marca Bonitte se je 28. aprila zbrala v Kranjski Gori in začela s pripravami na srebrno evropsko ligo, v kateri se bodo Slovenke pomerile z Luksemburgom, Švedsko, Estonijo in Portugalsko. Vabilu italijanskega strokovnjaka so se odzvale vse igralke s seznama, ta teden pa so se ekipi pridružile še Saša Planinšec, Eva Zatkovič, Nika Milošič in Darja Eržen, ki pa po poškodbi gležnja še ni nared za treninge.

Je pa zaradi težav s kolenom danes reprezentančni tabor zapustila podajalka Eva Palović Mori. "Danes sem se skupaj s svojimi sodelavci pogovoril z Evo. Povedala nam je, da v tem trenutku reprezentanci ne more dati svojih 100-odstotkov. Skupaj smo nato sprejeli odločitev, da zapusti ekipo," je pojasnil selektor Marco Bonitta, ki je v izbrano vrsto že poklical Žano Ivano Halužan Sagadin. Obetavna podajalka se bo treningom priključila jutri. "Po dolgi fizično in psihično naporni sezoni nisem imela časa sanirati poškodbe kolena, ki sem jo staknila na polfinalni tekmi državnega prvenstva, a sem vseeno skušala pomagati reprezentanci po najboljših močeh. Ker pa so se bolečine žal stopnjevale, reprezentanci nisem mogla ponuditi tistega, kar sicer lahko, zato sem se s selektorjem in strokovnim štabom dogovorila za začasni umik iz reprezentance," pa je za uradno spletno stran OZS povedala Pavlović Morijeva.