Eva Pavlović Mori zapušča Kamničanke

Slovenska podajalka Eva Pavlović Mori, ki jo v letošnji sezoni lahko spremljamo v dresu slovenskega prvaka Calcit Volleyja, se vrača v Turčijo. Potem, ko je za tamkajšnji Ilbank igrala v sezoni 2020/21, pred tem pa nosila dres italijanskega Bergama, francoskih Beziersa in Le Canneta ter poljskega LKS Commercecon Lodža, bo v sezoni 2022/23 okrepila vrste enega najuspešnejših turških klubov, PTT Spora. 26-letna odbojkarica iz Kanala ob Soči o ponudbi, ki je na njen naslov prišla iz Turčije, ni dolgo razmišljala: "Turška liga je ena najmočnejših lig na svetu. Že v lanski sezoni sem se tam počutila kot doma, poleg tega so cilji kluba kot vselej zelo visoki. Klub je tudi odlično organiziran, vsako leto v svoje vrste privabi vrhunske igralke. Takšne ponudbe nikakor nisem mogla zavrniti."

Reprezentančno podajalko, ki jo pred odhodom v Turčijo čakata še zaključek slovenskega prvenstva ter reprezentančni akciji v srebrni evropski ligi in kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, za uradno spletno stran OZS dodaja: "Trenutno so vse moje misli usmerjene v finalno serijo državnega prvenstva proti Novi KBM Branik, v kateri si bomo skušale priigrati nov naslov slovenskih prvakinj, s katerim bi se rada poslovila od Calcit Volleyja. Kar pa se tiče mojih osebnih ciljev pri PTT-ju pa si želim uvrstitve med najboljše štiri ekipe v turškem prvenstvu in uvrstitve v finale enega od evropskih pokalov, če bo PTT v njem nastopil."