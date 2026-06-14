Eva Zatković bo Kitajsko zamenjala za Turčijo

Slovensko odbojkarico Evo Zatković , ki bo avgusta dopolnila 25 let, v sezoni 2026/27 čaka nov izziv. Iz Kitajske, kjer je zadnji dve sezoni uspešno branila barve Liaoning Donggang Strawberry Alliance, se seli v Turčijo, kjer bo nosila dres prvoligaša Türk Hava Yollar SK.

Mlada korektorica, ki tudi letos uspešno zastopa slovenske barve v Evropski ligi, se po šestih letih igranja v tujini prvič podaja v Turčijo, kjer bo naredila nov korak v svoji karieri. "Zelo se veselim naslednje sezone in novega izziva v Turčiji. Za selitev sem se odločila predvsem zaradi kakovosti in visokega nivoja turške lige, ki že vrsto let velja za eno najmočnejših na svetu. Po dveh sezonah na Kitajskem mi dodatno veliko pomeni tudi bližina doma. Klub me je prepričal s svojo dobro organiziranostjo, jasno zastavljenimi visokimi cilji ter možnostjo nadaljnjega osebnega in igralskega napredka. Verjamem, da je to pravo okolje za moj naslednji korak v karieri, zato komaj čakam, da se pridružim ekipi," je bila v izjavi za uradno spletno stran OZS izčrpna Eva Zatković.

Türk Hava Yollar SK je v sezoni 2025/26 zasedel 7. mesto v turškem državnem prvenstvu prve Vodafone Sultanlar lige, moči pa je meril tudi v evropskem pokalu CEV in turškem pokalu.