Evforični navijači v en glas: Če je padla Rusija, lahko tudi Poljska!

Slovenija je na nogah! Slovenskim odbojkarjem je uspel izjemen uspeh, saj so po neverjetni predstavi v četrtfinalu s 3:1 na kolena spravili mogočno reprezentanco Rusije, aktualnega evropskega prvaka. Po zgodovinskem dosežku so bili navijači pričakovano evforični, pred četrtkovim polfinalom, ko se bodo naši odbojkarji v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO pomerili s Poljsko, med slovenskimi podporniki ne manjka optimizma.

