Evropska zveza potrdila: Slovenci EP odpirajo ob 20.30 v Stožicah

Slovenska reprezentanca bo v skupini C prve tri tekme (otvoritveno proti

Belorusiji ter v 2. krogu proti Finski in v 3. krogu proti Turčiji) igrala v

dvorani Stožice ob 20.30, medtem ko se bosta tekmi naših odbojkarjev

v 4. in 5. krogu proti Makedoniji in Rusiji začeli ob 17.30.