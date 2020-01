Evropski prvaki Srbi že odpisani v boju za olimpijske igre

V Berlinu so na odbojkarskem kvalifikacijskem turnirju za uvrstitev na olimpijske igre znani vsi štirje polfinalisti. Potem ko sta si v skupini A Nemčija in Slovenija mesti zagotovili že v torek, je po sredini prvi tekmi jasno, da Srbija nima več možnosti. Po njenem porazu z Bolgarijo z 2:3 sta v polfinale napredovali Francija in Bolgarija.

Srbska reprezentanca je v Berlinu doživela hladen tuš. Po osvojitvi naslova EP so zdaj ostali brez polfinala kvalifikacijskega turnirja za OI 2020. FOTO: AP Ena od teh reprezentanc bo tudi polfinalni tekmec Slovenije, katera, pa bo znano po zadnjih dvobojih predtekmovanja. Slovence čaka tekma s Češko v skupini A, zadnjo tekmo pa bosta ob 20.10 v skupini B igrali Francija in Nizozemska. Polfinalni tekmi bosta v Berlinu v četrtek, finale pa v petek. Le prvo mesto na turnirju vodi na olimpijske igre v Tokio. Srbija je v Berlinu doživela hladen tuš, potem ko je tja prišla v vlogi ene glavnih favoritinj, saj se je septembra okitila z zlatom na EP v Parizu, kjer je premagala prav slovensko izbrano vrsto. Zdaj je četa Slobodana Kovača Tokiu že pomahala v slovo, potem ko je izgubila tesno končnici z Bolgari (13:15 v petem nizu). Bolgarija je na vrhu skupine B s tremi zmagami in bo igrala z drugouvrščeno reprezentanco skupine A.