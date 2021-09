Fantje, vzemite to, po čemer najbolj hrepenite že vrsto let

Kapetan Tine Urnaut je po skoraj triurnem boju in zmagi proti poljski izbrani vrsti izpostavil neverjeten moštveni duh, ki vlada v slovenski izbrani vrsti. "To je morda ključni dejavnik vseh naših uspehov. Da posedujemo veliko odbojkarsko kakovost, vemo že lep čas, a biti psihično tako stabilen, da ne podležeš raznim pritiskom po skoraj treh urah napornega dvoboja, kaže na zrelost naše reprezentance. Preprosto smo dozoreli za največje stvari," pravi izvrstni Korošec, ki je v odločilnih trenutkih polfinalnega obračuna znal usmeriti slovenski voz novemu rezultatskemu podvigu naproti.

"Skozi celoten turnir smo iskali to iskro, da nam končno steče tako v napadu kot v obrambi. In dočakali smo to izjemno igro ravno na morda najpomembnejši tekmi evropskega prvenstva proti zelo kakovostnemu tekmecu. Ne pozabimo, da so na nasprotni strani mreže stali aktualni svetovni prvaki Poljaki, podprti z več kot deset tisoč glasnimi navijači, a tudi na to smo imeli pripravljen pravi odgovor. Vsi elementi so se zložili v skladen mozaik, ki je prinesel ta izjemen rezultat," je slovenski kapetan žarel od zadovoljstva in v istem hipu poudaril, da se prava bitka s časom šele začenja.