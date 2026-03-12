Fenerbahče - ACH Volley 0:0* (1. niz)

Prva tekma je pokazala, da sta ekipi podobne kakovosti, tako da je možno prav vse. Na stavnicah ima sicer prednost turška ekipa, ki bo imela podporo občinstva, a v letošnji sezoni kljub zvezdniški zasedbi predvsem v domačem prvenstvu dokazuje, da se nanjo navijači ne morejo pretirano zanašati.
Trenutno je na šestem mestu prvenstvene razpredelnice, ji je pa uspela generalka pred obračunom z Ljubljančani. V soboto je v mestnem obračunu premagala Istanbul BB, ki je na lestvici na 11. mestu. A pri zmagi 3:0 ni imela lahkega dela, saj so bili vsi nizi odločeni v izenačeni končnici.
ACH Volley v domačem prvenstvu težav nima, do zdaj še ni izgubil tekme. Zagotovo pa bi si želel kakšnega bolj enakovrednega tekmeca, ki bi zagotavljal močnejše obračune. Pomanjkanje teh namreč v Evropi povzroča nihanja, teh je bilo na prvi tekmi proti Turkom kar nekaj. Varovanci Igorja Kolakovića bi v Ljubljani brez njih zagotovo iztržili ugodnejši izid, tako pa bodo morali zamujeno nadoknaditi v Istanbulu. Za napredovanje bodo morali še enkrat zmagati, ali pa izgubiti z 2:3 in tekmece ugnati v zlatem nizu.
Izid, pokal Cev, četrtfinale, povratna tekma:
Fenerbahče - ACH Volley 0:0*
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.