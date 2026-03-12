Naslovnica
Odbojka

Fenerbahče - ACH Volley 0:0* (1. niz)

Istanbul, 12. 03. 2026 16.49 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Jošt Kržič

Odbojkarji ACH Volleyja se v Istanbulu borijo za obstanek v Evropi. Gre za povratno tekmo četrtfinala pokala Cev proti domačemu Fenerbahčeju, na kateri branijo minimalno prednost 3:2 s prve tekme v Ljubljani. Prenos na VOYO.

FOTO: VOYO

Prva tekma je pokazala, da sta ekipi podobne kakovosti, tako da je možno prav vse. Na stavnicah ima sicer prednost turška ekipa, ki bo imela podporo občinstva, a v letošnji sezoni kljub zvezdniški zasedbi predvsem v domačem prvenstvu dokazuje, da se nanjo navijači ne morejo pretirano zanašati.

Preberi še Marovt: V Istanbul smo prišli po napredovanje v polfinale

Trenutno je na šestem mestu prvenstvene razpredelnice, ji je pa uspela generalka pred obračunom z Ljubljančani. V soboto je v mestnem obračunu premagala Istanbul BB, ki je na lestvici na 11. mestu. A pri zmagi 3:0 ni imela lahkega dela, saj so bili vsi nizi odločeni v izenačeni končnici.

FOTO: Damjan Žibert

ACH Volley v domačem prvenstvu težav nima, do zdaj še ni izgubil tekme. Zagotovo pa bi si želel kakšnega bolj enakovrednega tekmeca, ki bi zagotavljal močnejše obračune. Pomanjkanje teh namreč v Evropi povzroča nihanja, teh je bilo na prvi tekmi proti Turkom kar nekaj. Varovanci Igorja Kolakovića bi v Ljubljani brez njih zagotovo iztržili ugodnejši izid, tako pa bodo morali zamujeno nadoknaditi v Istanbulu. Za napredovanje bodo morali še enkrat zmagati, ali pa izgubiti z 2:3 in tekmece ugnati v zlatem nizu.

Izid, pokal Cev, četrtfinale, povratna tekma:
Fenerbahče - ACH Volley 0:0*

odbojka ach fenerbahče cev evropski pokal

Marovt: V Istanbul smo prišli po napredovanje v polfinale

