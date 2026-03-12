Fenerbahče - ACH Volley 0:0* (1. niz)

CEV LP (M): Fenerbahče - ACH Volley FOTO: VOYO

Prva tekma je pokazala, da sta ekipi podobne kakovosti, tako da je možno prav vse. Na stavnicah ima sicer prednost turška ekipa, ki bo imela podporo občinstva, a v letošnji sezoni kljub zvezdniški zasedbi predvsem v domačem prvenstvu dokazuje, da se nanjo navijači ne morejo pretirano zanašati.

Trenutno je na šestem mestu prvenstvene razpredelnice, ji je pa uspela generalka pred obračunom z Ljubljančani. V soboto je v mestnem obračunu premagala Istanbul BB, ki je na lestvici na 11. mestu. A pri zmagi 3:0 ni imela lahkega dela, saj so bili vsi nizi odločeni v izenačeni končnici.

Jani Kovačič in Tine Urnaut FOTO: Damjan Žibert