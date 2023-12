Finale odbojkarske Lige narodov 2024 na Poljskem

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo v letu 2024 četrtič nastopila v Ligi narodov. Za našo izbrano vrsto bo tokratno tekmovanje v elitni VNL pod okriljem Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB) še posebej pomembno, saj si bodo naši fantje prav preko Lige narodov skušali zagotoviti nastop na olimpijskih igrah v Parizu.

FIVB je sicer že v začetku decembra sporočila, da bosta prva turnirja VNL od 21. do 26. maja za moške gostili Brazilija in Turčija, drugič se bodo odbojkarji med seboj merili med 4. in 9. junijem v Kanadi in na Japonskem, nato pa bosta sledila še tretja turnirja, ki bosta na sporedu med 18. in 23. junijem na Filipinih v in Sloveniji.

Naši odbojkarji se bodo tako pred domačimi navijači potegovali za eno od preostalih vozovnic za olimpijske igre, zaključek VNL za leto 2024 pa bo le prestižnega pomena, saj finale Lige narodov o potnikih v Pariz ne bo več odločal.

Kljub temu FIVB računa na spektakel, katerega organizacijo je znova zaupala Poljski. Prizorišče zadnjih obračunov pred olimpijskimi igrami bo Lodž.