Finalisti odbojkarskega pokala zelo motivirani pred turnirjem v Celju

"Na igrišče gremo pokazat, zakaj smo v vlogi favorita. V Ljubljano bomo skušali pripeljati prvo lovoriko v letošnji sezoni. Panvita nas je na prejšnji tekmi precej namučila. Ima veliko orožij in dobro razporejeno ekipo po vseh pozicijah. Če dobro servirajo, so zelo nevarni. V primeru, da bomo mi igrali tako, kot znamo, bo tudi njim zelo težko," je na novinarski konferenci razmišljal podajalec Ljubljančanov Gregor Ropret.

"Letošnja ekipa je bila sestavljena z namenom, da se nekaj postori v ligi prvakov. Mislim, da je tudi kakovost slovenske lige na dokaj visoki ravni, zato si ne moremo privoščiti, da v tekme vstopamo s pol moči," je še povedal Ropret.

Ljubljančani so bili doslej za Prekmurce sila neugoden tekmec, saj so jih premagali na vseh tekmah v zadnjih 12 letih, a murskosoboški odbojkar in kapetan Panvite Urban Drvarič kljub temu ne meče puške v koruzo. "V finale smo se uvrstili prvič po 16 letih. Vsi vemo, kdo je ACH, ki je zagotovo favorit, vendar ima tudi zgoščen ritem tekem. Mislim, da sta naša glavna aduta sproščenost in spočitost, zaradi česar lahko pripravimo presenečenje." Finale bo potekal v dvorani Zlatorog, ki sicer velja za rokometni hram, kar bo predstavljalo določen izziv za obe ekipi. "To je lahko tako prednost kot tudi slabost. Domači teren predstavlja nekaj, česar si navajen. Zlatorog je kar velika dvorana, zato se bo nanjo treba čim prej privaditi," je povedal Drvarič.

Zelo motivirane po lanskem finalnem porazu proti kamniškemu Calcitu bodo tokrat zagotovo odbojkarice OTP banke Branik. "Lani smo finalno tekmo izgubile z 0:3, kar je bil za nas velik šok. Ves čas si prizadevamo prikazati našo najboljšo igro in posegati po najvišjih mestih, zato zagotovo ne bomo popuščale. Naredile bomo vse, da pridemo do pokalne lovorike," je povedala prosta igralka mariborskih bankirk Urška Cikač. Cikač pot do mariborskega uspeha vidi predvsem v servisu. "Mislim, da je to naše najmočnejše orožje. Nanj v zadnjem času dajemo veliko poudarka. Ob tem imamo tudi zelo kakovostne srednje blokerke, ki opravljajo odlično delo. Najpomembnejše pa je, da gremo v tekmo čim bolj agresivno in pokažemo, zakaj smo v zadnjih letih dosegle to, kar smo."