Odbojka

Finalisti odbojkarskega pokala zelo motivirani pred turnirjem v Celju

Celje, 23. 01. 2026 16.42 pred 23 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
M.F. L.M. STA
Odbojkarji ACH Volleyja

Celjska dvorana Zlatorog bo v soboto, 31. januarja, prizorišče finala za pokal Slovenije v odbojki. V ženski konkurenci se bosta v finalu pomerili ekipi Gen-I Volley in OTP banka Branik, medtem ko se bosta pri moških za pokalno lovoriko udarila ACH Volley in Panvita Pomgrad. Vse ekipe so pred finalom zelo motivirane.

"Na igrišče gremo pokazat, zakaj smo v vlogi favorita. V Ljubljano bomo skušali pripeljati prvo lovoriko v letošnji sezoni. Panvita nas je na prejšnji tekmi precej namučila. Ima veliko orožij in dobro razporejeno ekipo po vseh pozicijah. Če dobro servirajo, so zelo nevarni. V primeru, da bomo mi igrali tako, kot znamo, bo tudi njim zelo težko," je na novinarski konferenci razmišljal podajalec Ljubljančanov Gregor Ropret.

"Letošnja ekipa je bila sestavljena z namenom, da se nekaj postori v ligi prvakov. Mislim, da je tudi kakovost slovenske lige na dokaj visoki ravni, zato si ne moremo privoščiti, da v tekme vstopamo s pol moči," je še povedal Ropret.

Ljubljančani so bili doslej za Prekmurce sila neugoden tekmec, saj so jih premagali na vseh tekmah v zadnjih 12 letih, a murskosoboški odbojkar in kapetan Panvite Urban Drvarič kljub temu ne meče puške v koruzo. "V finale smo se uvrstili prvič po 16 letih. Vsi vemo, kdo je ACH, ki je zagotovo favorit, vendar ima tudi zgoščen ritem tekem. Mislim, da sta naša glavna aduta sproščenost in spočitost, zaradi česar lahko pripravimo presenečenje."

Finale bo potekal v dvorani Zlatorog, ki sicer velja za rokometni hram, kar bo predstavljalo določen izziv za obe ekipi. "To je lahko tako prednost kot tudi slabost. Domači teren predstavlja nekaj, česar si navajen. Zlatorog je kar velika dvorana, zato se bo nanjo treba čim prej privaditi," je povedal Drvarič.

Zelo motivirane po lanskem finalnem porazu proti kamniškemu Calcitu bodo tokrat zagotovo odbojkarice OTP banke Branik. "Lani smo finalno tekmo izgubile z 0:3, kar je bil za nas velik šok. Ves čas si prizadevamo prikazati našo najboljšo igro in posegati po najvišjih mestih, zato zagotovo ne bomo popuščale. Naredile bomo vse, da pridemo do pokalne lovorike," je povedala prosta igralka mariborskih bankirk Urška Cikač.

Cikač pot do mariborskega uspeha vidi predvsem v servisu. "Mislim, da je to naše najmočnejše orožje. Nanj v zadnjem času dajemo veliko poudarka. Ob tem imamo tudi zelo kakovostne srednje blokerke, ki opravljajo odlično delo. Najpomembnejše pa je, da gremo v tekmo čim bolj agresivno in pokažemo, zakaj smo v zadnjih letih dosegle to, kar smo."

Korektorica novogoriške ekipe Kaja Gimpelj od sebe in soigralk pričakuje, da bodo dale vse od sebe in si na koncu priigrale naslov prvakinj: "Glede na to, da smo v polfinalu suvereno zmagale, pričakujem, da bomo v finalnem obračunu dale vse od sebe. Želja po zlatu je neomajna, veselimo se tekme in priložnosti, da osvojimo naslov pokalnih prvakinj."

