Selektor Rusije Tuomas Sammelvuo: Privoščili smo si preveč napak

Jasno je, da so Slovenci v ponedeljkovem večeru uprizorili eno najboljših predstav v zgodovini reprezentance. Poln hvale na račun naših odbojkarjev je bil tudi Finec na ruski klopi Tuomas Sammelvuo: "Slovenija nas nikakor ni presenetila. Zavedali smo se, da bo tekma povsem drugačna, kot je bila tista v skupinskem delu. Njihov servis je bil celotno srečanje na zelo visokem nivoju. Odlično so napadali na naš visok blok, v obrambi pa so se borili za vsako žogo. A to smo pričakovali, ne bi si smeli privoščiti toliko napak."

Rusi so bili večji del srečanja v podrejenem položaju, a je njihov selektor mnenja, da bi lahko z nekaj več koncentracije in sreče prišli do zmage ter posledičnega napredovanja: "V četrtem nizu smo imeli priložnost za preobrat, a je nismo izkoristili. Nekaj nam je enostavno zmanjkalo. Čestitke Sloveniji za zasluženo zmago."

"Vesel sem za odbojko, da smo lahko igrali v tako izjemnem vzdušju. Navijači so domači ekipi dali dodaten vzgon, a to je normalno. Tega smo deležni tudi mi, ko igramo v Rusiji," je 43-letnik za konec pohvalil stožensko občinstvo.