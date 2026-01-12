Naslovnica
Odbojka

Fornal: iz cone udobja v novo poglavje kariere

Ljubljana, 12. 01. 2026 15.37 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Nina Mihalič
Tomasz Fornal v dresu turškega velikana Ziraat Ankara

Četrtkov spektakel v odbojkarski Ligi prvakov sicer ni prinesel dobrega rezultata za ljubljanske odbojkarje, a smo na tivolskem parketu kljub temu lahko spremljali precej atraktivnega dogajanja. Tudi zaradi dejstva, da je v goste prišla turška ekipa, ki ima v svoji zasedbi kar nekaj prepoznavnih imen. Med njimi je poljski reprezentant Tomasz Fornal, ki je v letošnji sezoni domačo državo zamenjal za turškega velikana Ziraat iz Ankare.

Tomasz Fornal je eden najvidnejših poljskih odbojkarjev, ki s svojimi predstavami navdušuje odbojkarsko javnost. V zadnjih letih je osvojil več medalj na mednarodnih tekmovanjih, nekaj neporavnanih računov pa ima tudi s slovensko reprezentanco.

Na klubskem področju je letos storil pomembno potezo. Čeprav je vso svojo klubsko kariero preživel na Poljskem, se je pred začetkom letošnje sezone odločil, da potrebuje nove izzive. Tako je v četrtek gostoval v Ljubljani, kjer so se odbojkarji ACH Volley v drugem krogu Lige prvakov pomerili s turškim prvakom Ziraatom iz Ankare.

"Zagotovo sem si želel spremembe. Vse svoje življenje sem preživel na Poljskem, zato sem si zaželel novih izkušenj in izzivov. Hotel sem stopiti iz cone udobja in lahko rečem, da je vse skupaj zelo zanimivo. Bomo videli, kam me bo ta pot pripeljala," pripoveduje.

Na vprašanje, kako se počuti v novi državi, je dodal: "Dobro. Klub je izjemen, organizacija deluje na zelo visoki ravni. Potovanja, hoteli in vse, kar imamo na voljo, je urejeno na najvišji ravni. Na nas je le, da dobro treniramo in opravimo svoje delo."

Njegove besede so se potrdile tudi v Ljubljani, kjer so turški prvaki tekmo brez večjih težav dobili z rezultatom 3:0. Ljubljančani so srečanje sicer dobro odprli, drugi niz se jim je povsem ponesrečil, v tretjem pa je zmanjkalo tudi nekaj športne sreče.

"Tukaj sem že bil enkrat, v času VNL, in vzdušje v dvorani je res izjemno, zato se je bilo lepo vrniti. Pričakovali smo, da bodo tekmo začeli s Tinetom Urnautom, ki ima očitno nekaj težav, vendar so kljub temu zelo močna ekipa, še posebej na domačem terenu, tukaj v Sloveniji. Tu je zagotovo težko igrati. Prav zato je za nas pomembno, da smo tekmo končali v treh nizih in da v naši skupini nismo izgubili. Kot sem že povedal, je igranje tukaj nevarno, saj gre za igralce slovenske reprezentance, ki so lahko zelo močni in neugodni tekmeci," je povedal po tekmi.

Slovenski navijači se ga najverjetneje najbolje spominjajo s tiste usodne četrtfinalne tekme na olimpijskih igrah, ko je bil eden najzaslužnejših posameznikov na parketu, da so morali Slovenci nato spakirati kovčke in se s solznimi očmi odpraviti nazaj v domovino.

"Če sem iskren, o tej tekmi sploh ne razmišljam več. To je preteklost. Res je bila za nas zelo pomembna, četrtfinalna tekma olimpijskih iger proti Sloveniji, še posebej, ker smo imeli v preteklosti na tem tekmovanju nekaj težav. Prav zato je bilo pomembno, da zmagamo, kar se je tudi zgodilo. To je bil lep trenutek, vendar, kot sem že dejal, je to zdaj zgolj zgodovina," se spominja.

"Zdaj je bistveno, da smo osredotočeni na ekipo Ziraat in na pot, ki je pred nami, tako v Ligi prvakov kot tudi v domačem prvenstvu," še zaključi.

Ljubljanske odbojkarje naslednji izziv čaka že 22. januarja, ko bo v Ljubljani gostovala ekipa francoskega Toursa.

'Ziraat je znova pokazal, zakaj je med glavnimi favoriti'

