Štirje soorganizatorji ženskega odbojkarskega EP

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Kranjski Gori začela s pripravami na nastope v srebrni evropski ligi in na kvalifikacije za evropsko prvenstvo, danes pa so s sedeža CEV sporočili, da bodo EuroVolley še tretjič gostile štiri države, skupno kandidaturo so oddale Belgija, Italija, Estonija in Nemčija. Najboljše evropske reprezentance smo v Belgiji spremljali že trikrat, nazadnje leta 2015, ko ga je gostila skupaj z Nizozemsko in na katerem so prvič v zgodovini nastopile tudi Slovenke. Italija je bila s Srbijo sogostiteljica EuroVolleyja 2011, aktualne evropske prvakinje pa se bodo pred domačim občinstvom predstavile prvič po več kot desetletju. Estonija se je kot organizatorica izkazala že lani, ko smo v Talinu spremljali evropsko prvenstvo za moške, medtem ko bo nemška izbrana vrsta prvenstvo pred domačimi navijači začela prvič po letu 2013. Skupinski del tekmovanja bo potekal v vseh štirih državah, izločilne boje, torej osmino finala in četrtfinale bosta gostili Belgija in Italija, polfinalni tekmi in obračuna za odličje pa bosta v Belgiji.

Na evropsko prvenstvo je poleg štirih držav gostiteljic uvrščenih še osem preostalih najboljših reprezentanc z lanskega EuroVolleyja, Srbija, Turčija, Nizozemska, Poljska, Francija, Švedska, Bolgarija in Hrvaška, še 12 udeleženk pa bodo določile kvalifikacije, ki se bodo začele 20. avgusta in na katerih bo nastopila tudi naša izbrana vrsta. Tekmeci Slovenije bodo Azerbajdžan, Gruzija in Avstrija.