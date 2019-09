Slab začetek za branilce naslova v alpski ligi

Ljubljančani so bili pred začetkom tekme izraziti favoriti, nenazadnje so v prejšnji sezoni mladi Celovčani končali pri dnu lestvice, res pa je, da so znali tudi presenetiti. Danes so se predstavili kot zelo borbena in čvrsta ekipa, v vratih pa so imeli izjemno razpoloženega vratarja Floriana Vorauerja, ki je ubranil vse mogoče in nemogoče. Domači so na njegova vrata sprožili 36 strelov (gostje na drugi strani le 12), a niti en plošček ni našel poti v mrežo. Med drugim so hokejisti Olimpije imeli šest prednosti igralca več, a so bili enako neučinkoviti kot ob igri 5-5.

Kazen za takšno igro branilcev naslova je prišla v 55. minuti. Ljubljančani so izgubili plošček za svojim golom, do njega so prišli gostje, pred vrati pa je bil Josef Schönettdovolj spreten, da je premagal Žana Usa.

Druga tekma v sezoni zeleno-bele čaka v petek, ko bodo gostovali na Dunaju pri novincih v ligi, ekipi Vienna Capitals Silver.