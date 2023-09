Francija drugi polfinalist EP

Varovanci nekdanjega slovenskega selektorja Andree Gianija, izraziti favoriti, so zmagali s 3:0, a z izjemo drugega niza niso bili posebej prepričljivi. Pokazali pa so podobno kakovost kot Slovenci na zadnjih dveh tekmah, ko je bilo potrebno, so zaigrali bolj zbrano in se rešili iz težkega položaja. Tako prvi kot tretji niz so dobili v končnicah, v prvem so zaostajali z 18:20, v tretjem pa celo s 17:22 in 21:24.

Romuni so dosegli več asov in več blokov, storili pa so več napak, Francozi, pri katerih je bil s 14 točkami najučinkovitejši Jean Patry, so bili prepričljivo boljši pri učinkovitosti napadov.