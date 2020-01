Konec olimpijskih sanj: Slovenci odlično začeli, a klavrno končali polfinale s Francozi

Odbojkarska reprezentanca Slovenije je odigrala polfinalno tekmo na olimpijskem kvalifikacijskem turnirju v Berlinu. Njen tekmec v dvorani Maxa Schmellinga je bila Francija. Aktualni evropski podprvaki so povedli z 2:0 v nizih, bili tudi v tretjem v rezultatski prednosti, nato pa je sledil popoln slovenski mrk in Francozi so preobrnili izid ter slavili s 3:2. Slovenske sanje o Tokiu so tako razblinjene.

Alberto Giuliani FOTO: Damjan Žibert

Slovenci so dan prej odigrali zadnjo tekmo predtekmovanja. Premagali so Češko s 3:1 in si s tem zagotovili prvo mesto v skupini.

Slovencem je dolgo časa odlično kazalo. Po odlični igri so vodili že z 2:0 v nizih in 7:3 v tretjem nizu, a nato je prišlo do velikega preobrata. Galski petelini so sestavili blok, z njim jezili Slovence, predvsem Tončka Šterna, ki je bil prva dva niza nezaustavljiv.

Če bi izgubili, bi kot drugi igrali z Bolgarijo. A s tekmeci v polfinalu se v slovenskem taboru niso obremenjevali, saj se zavedajo, da morajo za želeni cilj, OI v Tokiu, premagati tako polfinalnega kot finalnega, vse tri preostale polfinalistke pa so po moči približno enakovredne. Medtem ko so Bolgare Slovenci pred kratkim že premagali na domačem EP, pa imajo s Francozi manj lepe izkušnje. Slovenija je s Francijo igrala v finalu EP leta 2015, na katerem je tako kot na lanskem v Parizu osvojila srebro. Poraženi pa so Slovenci zapuščali igrišče tudi po zadnji medsebojni tekmi, v Gdansku v prvem krogu kvalifikacij za olimpijske igre. Zgoščen ritem tekem v Berlinu nobeni ekipi ni dovolil prav veliko počitka. Slovenci so imeli do polfinala manj kot 24 ur počitka, še nekaj ur manj pa Francozi. Nemci kot gostitelji pa so si izbrali večerni polfinalni termin ter s tem morda majhno prednost, saj bodo edini na turnirju imeli dva dni počitka.





Slovenci so odlično odigrali prva dva niza, nato pa sredi tretjega popustili in poti nazaj ni bilo več ... FOTO: CEV

Slovenci so dvoboj s favoriziranimi Francozi odprli naravnost fantastično, povedli s 3:0 in si že hitro priigrali prednost petih-šestih točk, ki so jo v uvodnem nizu uspešno držali. Po uspešnem bloku zelo razpoloženega Tončka Šterna je aktualni evropski podprvak že vodil s 14:6 in takrat je bilo jasno, da bo Slovenija osvojila prvi niz. Drugi je bil precej bolj izenačen in rezultatsko nepredvidljiv, izid je bil nazadnje izenačen pri 8:8 nato pa je Slovenija spet zaigrala "šampionsko" in povedal za tri točke (15:12), po uspešnem servisu pa je bilo kasneje že 21:16 in tudi drugi niz se je začel močno nagibati na slovensko stran.

Statistika kaže, da so Francozi do zmage prišli po zaslugi servisa in bloka. V asih so dvoboj dobili z 12:4, v blokih pa s 15:9.