'Francozi so favoriti, a računamo na njihov slabši in naš dober dan'

Naši odbojkarji, za katere je to peti nastop v tem elitnem tekmovanju pod okriljem svetovne zveze, se bodo že četrtič podali v boj za najvišja mesta. V četrtfinalu bodo njihovi tekmeci aktualni olimpijski prvaki Francozi, s katerimi so se pomerili že na drugem turnirju VNL v Burgasu in po treh izenačenih nizih izgubili s 23:25, 27:29 in 23:25.

Odlični slovenski korektor Tonček Štern bo v Ningbu med najbolj izkušenimi slovenskimi reprezentanti. In tudi on poudarja, da Slovenija na Kitajsko ni odšla samo zato, da bo na turnirju sodelovala, ampak s svojimi cilji: " Letos je pomladitev ekipe na začetku sezone prinesla malo nižji nivo igre, a smo ga vseeno dokaj hitro dvignili in tudi nanizali dobre rezultate na začetku lige. Na drugem turnirju so bili le-ti nekoliko slabši, na koncu pa se nam je, kljub temu da smo pred zadnjo tekmo že mislili, da se bomo zelo težko uvrstili na Kitajsko, vendarle poklopilo. Tri oz. štiri reprezentance so odigrale nam v prid, na koncu pa smo imeli vse na svojih ramenih in se uvrstili na zaključni turnir. Mislim, da je prvi cilj izpolnjen, zdaj pa nas čakajo Francozi, ki so zagotovo favoriti in, kot smo videli, igrajo že skoraj s popolno zasedbo, z vsemi izkušenejšimi igralci. A tudi mi ne bomo šli na Kitajsko samo na turnir. Vemo, da se igra po sistemu izločilnih bojev in na eni sami tekmi lahko hitro kaj spremeniš, imaš dober ali pa slabši dan. Kot sem že rekel, smo en cilj izpolnili, v Ningbo pa gremo skušat presenetit ."

Selektor Fabio Soli je na Kitajsko popeljal 14 odbojkarjev, podajalca Uroša Planinšiča in Nejca Najdiča, korektorja Tončka Šterna in Nika Mujanovića, sprejemalce Roka Možiča, Žigo Šterna, Roka Bračka, Luko Marovta in Klemna Šena, srednje blokerje Jana Kozamernika, Saša Štalekarja, Janža Kržiča ter prosta igralca Janija Kovačiča in Grego Okrogliča, medtem ko so doma ostali kapetan Tine Urnaut, Alen Pajenk, Gregor Ropret in Jošt Kržič.

V Ningbu, kjer se bodo Slovenci in Francozi pomerili 31. oktobra ob 9. uri, bodo kot prvi nosilci igrali Brazilci, ki so v Ligi narodov doslej doživeli le en poraz, za polfinale pa se bodo udarili z gostitelji Kitajci, ki so se za las izognili izpadu iz elitnega tekmovanja pod okriljem svetovne zveze. Drugopostavljene Italijane čaka dvoboj s Kubanci, Japonci pa se bodo srečali s Poljaki.