Francoski odbojkarji zmagovalci lige narodov

Za Francijo, ki je na prestolu zamenjala Poljsko, je to druga zmaga v tem tekmovanju, najboljša je bila že leta 2022, ko je v Bologni s 3:2 premagala ZDA. Poleg tega so bili še enkrat drugi, v prvi izvedbi tekmovanja leta 2018 so izgubili proti Rusiji. Za Japonsko je bil to prvi finale, lani je zasedla tretje mesto.

Japonska, druga reprezentanca sveta, je spet prikazala odlično igro, a v zaključkih nizov ni bila tako zbrana kot dan prej na tekmi proti Sloveniji. Vse tri nize je izgubila na 23, edini neizenačen niz pa je dobila.

Odločale so malenkosti, Francozi so do zmage prišli predvsem po zaslugi bloka in pa nekoliko manjšega števila napak.

Korektor Jean Patry je bil s 24 točkami najučinkovitejši igralec tekme, tri je dosegel z blokom in eno z asom, pri Japoncih je 17 točk dosegel Yuki Ishikawa.

Tretje mesto je zasedla Poljska, ki je v polfinalu z 2:3 izgubila s Francijo, v malem finalu pa premagala Slovenijo.