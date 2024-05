Slovenci v kozji rog ugnali še olimpijske prvake

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je uspešno začela Ligo narodov, na turnirju v turški Antalyi je uvodoma s 3:2 premagala Nizozemsko. Veliko časa za počitek pa ni imela, saj jo je le 18 ur po koncu prve tekme že čakala druga. In to zelo zahtevna, saj se je pomerila z olimpijskimi prvaki Francozi. Slovenci so v Turčiji zabeležili še drugo zmago, galski petelini so padli s 3:1. Slovenci so si s tem zagotovili nove pomembne točke na svetovni lestvici.