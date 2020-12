Nejasna usoda grškega odbojkarskega prvenstva

Asseco Resovia Rzeszow Klemna Čebulja je bil pretekli teden v poljskem prvenstvu polovično uspešen. V ponedeljek je v dvoboju 17. kroga izgubil proti ekipi Slepsk Malow Suwalki, konec tedna pa so varovanci slovenskega selektorja Alberta Giulianija , kot piše na uradni spletni strani OZS , v okviru 18. kroga premagali Cerrad Eneo Czarni Radom. Slovenski sprejemalec je na prvi tekmi ob 39-odstotni uspešnosti v napadu dosegel 11 točk in prispeval dva asa, na sprejemu je bil 46-odstotno uspešen; na drugi pa je v statistiko vpisal 17 točk ob 63-odstotni uspešnosti v napadu in 68 na sprejemu. Resovia zaseda osmo mesto prvenstvene lestvice. V ženskem delu poljskega prvenstva je bil DPD Legionovia, za katerega igra Žana Zdovc Sporer, prav tako polovično uspešen. Ekipa slovenskega selektorja Alessandra Chiappinija , ki zaseda sredino lestvice, je v 13. krogu v začetku tedna premagala Volley Wroclav, konec tedna pa je v 14. krogu izgubila proti drugi ekipi prvenstva Grot Budowlani Lodz. Zdovc Sporerjeva je na prvi tekmi dosegla dve točki, na drugi pa ostala brez le-teh.

V Franciji je Poitiers zAlenom Pajenkom v 14. krogu premagal Ajaccio. Slovenski srednji bloker je dosegel tri točke (25-odstotna uspešnost v napadu), od tega eno neposredno iz bloka. Poiters z 19 točkami ostaja na osmem mestu v prvenstvu. V turškem prvenstvu so klubi pretekli teden znova odigrali dve tekmi, in sicer srečanja 23. in 24. kroga. Ilbank Eve Mori je najprej izgubil proti Kuzeyvoru, nato pa je premagal Beylikduzu Voleybol Ihtisas. Na prvem obračunu je Morijeva dosegla eno točko, na drugem pa reprezentančna podajalka ni igrala. Dvoboj 23. kroga AtlasGlobal Yesilyurta bo po novem letu, saj je turško moštvo med tednom uspešno nastopilo v evropskem pokalu CEV Challenge in se uvrstilo v polfinale. Je pa nato Yesilyurt v 24. krogu izgubil proti vodilni ekipi prvenstva Vakifbanku. Naša reprezentančna sprejemalka Lana Ščuka je ob 26-odstotnem napadu v statistiko vpisala 11 točk in bila odlična pri sprejemu (71-odstotna). Ilbank ima po novem 17 točk ob šestih zmagah, Yesilyurt pa ostaja pri 27 točkah, a imata obe ekipi manj odigranih tekem.

Še vedno pa ni jasno, kaj bo z grškim prvenstvom, v katerem slovenske barve branita Monika Potokar (PAOK) in Žiga Štern(Foinikas Syros). Tekmovanje je namreč že nekaj tednov prekinjeno.