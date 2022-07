Galski petelini že ogreti za Stožice

Francozi, izbranci nekdanjega selektorja slovenske reprezentance Andree Gianija so se nekoliko poigrali z živci svojih navijačev. Potem ko so brez večjih težav dobili prva dva niza, so v nadaljevanju popustili in dovolili, da Američani izenačijo in da tekmo odloči "tie break".

A v njem so reči vendarle postavili na svoje mesto in potrdili trditve nekaterih, da so trenutno najboljša ekipa na svetu. Tudi v finalu so tako kot na predhodnih tekmah odlično servirali, v tem elementu se je izkazal predvsem Antoine Brizard, ki je dosegel tudi tri ase. Najučinkovitejši igralec tekme je bil francoski zvezdnik Earvin Ngapeth, dosegel je 22 točk, 17 jih je dodal Jean Patry. Pri Američanih, ki so dosegli le en as, je 20 točk dosegel Aaron Russell.

V lanski izvedbi tekmovanja so Francozi v boju za tretje mesto premagali Slovenijo, letos pa je mali finale pripadlo svetovnim prvakom, Poljakom, ki so s 3:0 (16, 23, 20) ugnali evropske prvake, Italijane.